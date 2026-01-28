Si aggrava l’emergenza a Niscemi, nel Nisseno, dove una frana – nel video dei Vigili del Fuoco le immagini dall’alto – con un fronte di circa quattro chilometri continua ad avanzare senza sosta. Il movimento del terreno ha già costretto oltre 1.500 persone a lasciare le proprie abitazioni e la situazione appare destinata a peggiorare. Dopo un primo sopralluogo con la componente scientifica del Dipartimento, il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano lancia l’allarme: “L’intera collina sta crollando sulla piana di Gela”. Molti sfollati, chiarisce, non potranno fare ritorno a casa. “Bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi ci viveva ed è in corso un censimento delle persone che vanno sostenute”, afferma senza mezzi termini. L’area resta zona rossa, interdetta anche ai soccorsi, in attesa della “conclusione del deflusso dell’acqua”. Per questo, sottolinea Ciciliano, “non è possibile fare una stima dei danni”. In seguito sarà avviato un controllo sugli edifici: “Molti dei quali però – spiega il vicesindaco Pietro Stimolo – sono stati realizzati prima del 1977”.