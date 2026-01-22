Il violento maltempo che ha colpito il Crotonese nelle ultime ore ha causato gravi danni a San Mauro Marchesato, dove una parte del cimitero vecchio del paese è improvvisamente crollata. Le piogge torrenziali, con oltre 180 millimetri d’acqua caduti in appena 24 ore, hanno provocato una frana che ha interessato l’area più bassa del camposanto. Nel cedimento sono finite nel burrone sottostante circa una ventina di bare, trascinate via dal terreno ormai saturo.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti, anche per il valore simbolico e umano del luogo coinvolto. L’Amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente, attivando le procedure di emergenza e informando gli enti competenti per la messa in sicurezza dell’area. Le autorità stanno ora valutando l’entità dei danni e gli interventi necessari per il recupero e il ripristino del cimitero, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela sanitaria.