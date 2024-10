Il video della frana sull’Ortles, grossa nuvola di polvere si alza nel cielo

Frana sull’Ortles: un significativo crollo di sassi e terra ha colpito il versante montuoso sopra Trafoi, una frazione del comune di Stelvio, situato nella provincia autonoma di Bolzano. Il distacco ha interessato una vasta area, ma fortunatamente non ha causato danni a persone o strutture. Le avverse condizioni meteorologiche, che includevano pioggia e nebbia, hanno dissuaso alpinisti ed escursionisti dal trovarsi nella zona al momento del crollo, evitando così potenziali tragedie. Le autorità locali sono intervenute per monitorare la situazione, mentre le cause del cedimento sono in fase di valutazione. La zona resterà sotto osservazione nei prossimi giorni per garantire la sicurezza.