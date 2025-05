Dall’iniziativa di Riccardo Magi, che si è travestito da fantasma per denunciare il silenzio sui referendum, all’invito di Giuseppe Conte ad alzarsi in piedi per Gaza: sono stati diversi i momenti significativi che hanno scandito il premier time alla Camera. Tra questi, però, c’è stata anche la gaffe di Giorgia Meloni sul tema dello spread, in risposta alla domanda di Italia Viva sulle riforme del governo.

La gaffe di Giorgia Meloni

La premier, rispondendo alla domanda, è andata evidentemente in confusione riguardo al funzionamento dello spread, di fatto rivendicando risultati non veritieri. “Voi sapete che non io ho mai reputato lo spread un totem della reale forza economica di una nazione, però fotografa una valutazione dei mercati. Lo spread oggi è sotto i cento punti base”, ha affermato la Meloni, che poi ha aggiunto: “Significa che i titoli di Stato italiani vengono considerati più sicuri dei titoli di Stato tedeschi”.

La gaffe della premier ha provocato la reazione del suo ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, seduto al suo fianco. Giorgetti si è lasciato andare a un’alzata di sopracciglia e a uno scambio di battute con il suo vicino, esprimendo evidente perplessità per lo strafalcione della Meloni.