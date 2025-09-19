Matteo Salvini è stato intervistato dalla tv israeliana i24 News, dove ha ribadito il sostegno dell’Italia a Israele. Ma sul finale la giornalista Miri Michaeli gli ha rinfacciato alcune vecchie dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera. “Lei aveva detto che Netanyahu, esattamente come Putin, non vuole fermare la guerra ma solo annettersi più terre possibili. È ancora quello che pensa del primo ministro di Israele?” Colto in imbarazzo, Salvini chiude gli occhi e prova a divincolarsi: “Sono conflitti complicati, che risalgono in tanti anni addietro, diversi tra loro, ma io cerco di portare una posizione di equilibrio per contribuire a chiuderli entrambi”.

La giornalista insiste: “Sì, ma intende che Netanyahu cerchi solo l’annessione delle terre?” Il leader leghista abbassa lo sguardo e replica: “Osservo e lavoro perché Israele possa avere un diritto all’esistenza senza un terrore quotidiano, e l’attuale assetto territoriale non garantisce a Israele un’esistenza tranquilla. Poi la critica ai governi è sempre legittima, cioè la critica al governo Netanyahu è legittima. Il problema è che adesso, purtroppo, da sinistra si critica un popolo, una religione, una storia, una cultura, non un governo”.