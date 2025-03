Dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro il Rijeka, che ha fatto perdere la vetta del campionato croato all’Hajduk Spalato, Gennaro Gattuso ha avuto una reazione furiosa in diretta televisiva su MAXSport1. L’allenatore italiano, noto per il suo temperamento focoso, ha avuto un acceso confronto con Josko Jelicic, ex calciatore di Hajduk e Dinamo Zagabria, oggi opinionista TV.

Quando è arrivato in studio, Gattuso ha rifiutato di stringere la mano a Jelicic, accusandolo di “parlare troppo” e di non avere “rispetto per le persone”. La discussione è degenerata quando Jelicic ha risposto, scatenando una reazione aggressiva da parte di Gattuso, che ha alzato la mano a pochi centimetri dal volto dell’ex calciatore.