La nave cargo Guang Rong battente bandiera cipriota resta incagliata a largo di Marina di Massa dopo essere finita, martedì sera, contro il pontile. Nella giornata di ieri, intorno al cargo sono state installate panne protettive così da contenere gli effetti di un eventuale sversamento di carburante, anche se al momento non risultano tracce di rilasci in mare.

A bordo della Guang Rong che trasporta detriti, ci sono 102 tonnellate di gasolio. La priorità, mare mosso permettendo, è quella di provvedere al pompaggio del carburante dall’interno dopo aver messo in sicurezza l’imbarcazione.

La nave è lunga più di 100 metri. A causa del forte vento e delle onde alte si è scontrata contro la banchina del pontile, che è in parte crollato. A bordo c’erano 12 membri dell’equipaggio, tutti portati in salvo. Non risultano feriti. La nave cargo era salpata dal vicino porto di Marina di Carrara quando è rimasta in balia del mare.