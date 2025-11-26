La papamobile usata da Papa Francesco a Betlemme nel 2014 è stata trasformata, per sua volontà, in una clinica mobile destinata ai bambini di Gaza, oggi in grave emergenza sanitaria. Ribattezzata “Vehicle of Hope”, è stata presentata a Gerusalemme dal cardinale Anders Arborelius ed entrerà in funzione appena ottenute le ultime autorizzazioni. Dotata di strumenti diagnostici, medicinali, vaccini e ossigeno, porterà cure primarie dove il sistema sanitario è collassato. Il progetto, sostenuto da Caritas Jerusalem e altre realtà ecclesiali, vuole essere anche un messaggio di pace. “Vogliamo che questo veicolo sia un segno concreto di speranza per i bambini di Gaza e non solo” hanno detto i promotori della Caritas Jerusalem.