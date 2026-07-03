Violenta rissa alla stazione di Monza tra un ventenne tunisino, armato di coltello e già noto alle forze dell’ordine, e un 30enne del Burkina Faso lavoratore regolare in Italia. La rissa è avvenuta davanti ai passeggeri terrorizzati ed è cominciata per futili motivi: il 20enne avrebbe chiesto al 30enne se aveva dell’hashish. Quest’ultimo avrebbe risposto di no e da lì è nata la colluttazione.

Il 20enne è arrivato quasi a staccare l’orecchio del rivale e lo ha ferito anche al collo vicino ad un punto vitale. Quest’ultimo ha però disarmato l’aggressore e lo ha colpito più volte al dorso. Entrambi sono finiti in custodia detentiva all’arrivo della Polizia: uno in carcere e l’altro, il più giovane, in ospedale.