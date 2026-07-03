Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Campo largo stabile, in calo il centrodestra. Cresce Vannacci
Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Youtrend per Sky Tg24 rileva che Fratelli d’Italia rimane il primo partito italiano al 26,9% se pur in forte calo (-0,9%). In calo, se pur leggero, anche il secondo partito italiano, il Partito Democratico guidato da Elly Schlein che ora, dopo aver perso lo 0,2% vale il 22%.
Stabile il centrosinistra, partiti centrodestra tutti in calo e cresce Vannacci
Per quanto riguarda il cosiddetto campo largo del centrosinistra, resta sostanzialmente stabile il Movimento 5 Stelle al 12% (in calo dello -0,1%). Leggero calo anche per Alleanza Verdi-Sinistra che si attesta al 6,6% (-0,2%). Tornando invece al centrodestra, Forza Italia scende al 7,6% (-0,6%) così come la Lega al 5,4% (-0,4%). L’unica lista in crescita nell’area della destra è Futuro Nazionale di Vannacci che ora vale il 6,4% (+0,5%). Noi Moderati è allo 0,8%, in calo dello 0,1%. Se l’attuale maggioranza di governo corresse da sola alle prossime elezioni prenderebbe il 40,7%. Se ci fosse anche Vannacci, prenderebbe invece il 47,1%.
Quanto valgono gli altri partiti e gli indecisi
Tra gli altri partiti si registrano piccoli progressi: Azione è al 3,4% (+0,3%), Italia Viva al 2,5% (+0,4%) e +Europa all’1,3% (+0,3%). Più indietro il Partito Liberaldemocratico dell’ex renziano Luigi Marattin all’1,1% (-0,1%) e Ora all’1% (-0,1%).
Cresce anche la voce “Altri” che ora vale lo 3,0%, +1,2% rispetto alla scorsa rilevazione. Crescono dell’1,2% anche gli indecisi e gli astenuti, che salgono al 33,5%.