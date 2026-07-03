Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Youtrend per Sky Tg24 rileva che Fratelli d’Italia rimane il primo partito italiano al 26,9% se pur in forte calo (-0,9%). In calo, se pur leggero, anche il secondo partito italiano, il Partito Democratico guidato da Elly Schlein che ora, dopo aver perso lo 0,2% vale il 22%.

Stabile il centrosinistra, partiti centrodestra tutti in calo e cresce Vannacci

Per quanto riguarda il cosiddetto campo largo del centrosinistra, resta sostanzialmente stabile il Movimento 5 Stelle al 12% (in calo dello -0,1%). Leggero calo anche per Alleanza Verdi-Sinistra che si attesta al 6,6% (-0,2%). Tornando invece al centrodestra, Forza Italia scende al 7,6% (-0,6%) così come la Lega al 5,4% (-0,4%). L’unica lista in crescita nell’area della destra è Futuro Nazionale di Vannacci che ora vale il 6,4% (+0,5%). Noi Moderati è allo 0,8%, in calo dello 0,1%. Se l’attuale maggioranza di governo corresse da sola alle prossime elezioni prenderebbe il 40,7%. Se ci fosse anche Vannacci, prenderebbe invece il 47,1%.

Quanto valgono gli altri partiti e gli indecisi

Tra gli altri partiti si registrano piccoli progressi: Azione è al 3,4% (+0,3%), Italia Viva al 2,5% (+0,4%) e +Europa all’1,3% (+0,3%). Più indietro il Partito Liberaldemocratico dell’ex renziano Luigi Marattin all’1,1% (-0,1%) e Ora all’1% (-0,1%).

Cresce anche la voce “Altri” che ora vale lo 3,0%, +1,2% rispetto alla scorsa rilevazione. Crescono dell’1,2% anche gli indecisi e gli astenuti, che salgono al 33,5%.