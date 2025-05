Una tempesta di sabbia ha travolto l’Arabia Saudita centrale. Città come Al-Rass sono state coperte da una fitta nube di polvere lo scorso sabato, lasciando molte persone nell’oscurità. Ai residenti è stato consigliato di sigillare le finestre ed evitare attività all’aperto per ridurre al minimo i rischi per la salute.