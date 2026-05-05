Un piccolo aereo con cinque persone a bordo si è schiantato lunedì contro un edificio nella città di Belo Horizonte, nel sud-est del Brasile, causando la morte di tre persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali e dai vigili del fuoco. A perdere la vita nell’impatto sono stati il pilota e il copilota, mentre gli altri tre occupanti, inizialmente indicati in modo impreciso come quattro, sono stati estratti vivi ma in gravi condizioni e trasportati d’urgenza in ospedale. Le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente sul luogo dell’incidente, dove l’aereo ha colpito la struttura per cause ancora in fase di accertamento.