Una scena incredibile, simile a un film, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell’aeroporto di Vladikavkaz, in Russia. Un’anziana donna, in procinto di volare a Mosca, ha scambiato il nastro trasportatore dei bagagli per il ponte d’imbarco dei passeggeri. Nel video, la donna si vede scomparire dietro la tenda, trascinata verso il vano bagagli. Fortunatamente, non ha riportato ferite gravi ed è in buona salute.

Il filmato, diventato virale sui social media, ha suscitato molte polemiche. In tanti hanno criticato la scarsa prontezza nella gestione dell’incidente da parte del personale aeroportuale.