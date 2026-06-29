Un anziano ciclista che stava percorrendo una strada cittadina a Pompei viene improvvisamente spinto a terra da alcuni giovani a bordo di scooter. L’episodio è stato ripreso da una videocamera e rilanciato sui social dall’onorevole di Avs Francesco Emilio Borrelli sempre molto attento a segnalare episodi di degrado a Napoli e provincia.

Nel post, Borrelli chiede giustizia e lancia un appello: “Aiutateci a individuare i farabutti e il ciclista per denunciarli ed esprimere solidarietà alla vittima”. Il filmato mostra la dinamica della caduta ed ora è al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di rintracciare chi fosse alla guida degli scooter. Borrelli ha pubblicato un video successivo che mostra i giovani in viaggio dopo aver gettato a terra l’uomo.

Tra i commenti c’è chi fa notare che la telecamera ha ripreso i numeri di targa e chi racconta di avere incontrato il ciclista al pronto soccorso.