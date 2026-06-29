Un delitto efferato, all’alba di un sabato, a Mentana, piccolo centro alle porte di Roma: un 49enne, italiano, ha pestato a sangue un coetaneo fino a farlo morire, proprio lì, in mezzo alla strada.

Via Sant’Antonio a Mentana, alle 5 del mattino

Il motivo accertato è tanto futile quanto aberrante: l’uomo aveva visto la sua ex parlare con un altro uomo, tanto è bastato per scatenare la violenza omicida, alimentata anche dall’uso di droghe.

Il 49enne, transitando con la propria autovettura in via Sant’Antonio, avrebbe notato la vittima conversare con una giovane donna. Da ulteriori accertamenti pare che l’aggressore e la donna avessero avuto una breve relazione sentimentale terminata qualche settimana fa.

L’uomo, notata la scena, sarebbe quindi sceso dall’auto e, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si sarebbe scagliato contro il 46enne colpendolo violentemente con calci e pugni, facendolo cadere a terra, tanto da provocarne la morte.

Il 49enne è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli di Roma, come disposto dalla Procura della Repubblica di Tivoli.