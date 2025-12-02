Lunedì mattina, intorno alle 6.30, un commando organizzato ha preso d’assalto un portavalori della Sicurtransport sull’A2 tra Scilla e Bagnara. I rapinatori hanno creato un vero e proprio blocco stradale, incendiando alcune auto e disseminando la carreggiata di chiodi per costringere il mezzo blindato a fermarsi.

Dopo aver esploso alcuni colpi intimidatori – senza causare feriti – hanno costretto gli addetti a consegnare le somme trasportate, per un bottino stimato in circa due milioni di euro. L’area è stata poi messa in sicurezza da polizia e vigili del fuoco, mentre il traffico è stato deviato con importanti disagi. Le indagini sono in corso per risalire all’identità dei responsabili.