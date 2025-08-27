Sabato 23 agosto, alcuni residenti di Bedford, nel Regno Unito, hanno assistito increduli e sorpresi all’atterraggio di emergenza di una mongolfiera in mezzo alla strada. La mongolfiera ha effettuato una lenta discesa ed è stata poi costretta ad atterrare. Il tutto è stato poi documentato con un video pubblicato su TikTok, dove è diventato virale in poco tempo.

L’atterraggio di emergenza di una mongolfiera

Come di vede nel video, diffuso sui social dall’utente Sian Kings, la mongolfiera con il marchio Variohm Components ha compiuto la sua lenta discesa sulle vie residenziali di Bedford, mentre alcuni passanti hanno tentato di aiutare il pilota nella manovra. Per evitare problemi, il dirigibile è stato stabilizzato con cave e corde. Alla fine, la mongolfiera ha evitato tetti e case, adagiandosi lentamente al centro di Bower Street.

Come riferito dai media locali, non ci sono stati danni ad abitazioni o veicoli durante la discesa e i due uomini sul dirigibile sono rimasti illesi, così come non ci sono stati feriti durante le manovre di emergenza.