In molti hanno avvistato sull’A1 la vistosa Ford targata Reggio Calabria caricata all’inverosimile con bagagli, scatoloni, sacchi e biciclette. L’auto è stata ripresa nel suo lungo e insidioso viaggio lungo l’autostrada, fino agli imbarchi di Genova. Sul tettuccio del suo veicolo, infatti, il conducente ha pensato bene, contro ogni norma relativa alla sicurezza stradale, di installare un’enorme rete per contenere qualsiasi cosa, giochi per bambini compresi. Oltre al carico esterno, il più pesante e vistoso, anche gli interni non sono da meno, mostrando una Ford riempita all’estremo.

Il video dell’auto troppo carica

La regola vuole che il carico presente sull’auto non dovrebbe mai superare il massimo peso consentito dalla vettura e dalle gomme. Inoltre, il conducente dovrebbe sempre avere una visuale libera attraverso il lunotto posteriore della propria auto. Eppure, di regole e principi questa Ford ne ha violati parecchi. Sui social, infatti, il video dell’auto troppo carica è diventato virale in poco tempo, scatenando da un lato grande ironia, dall’altro le preoccupazioni di alcuni utenti in merito alla sicurezza stradale.

Il carico, infatti, non solo rischiava di essere perso in autostrada, ma pesava anche sul veicolo fino a farlo quasi toccare terra. Inoltre, da un rapido controllo sul portale dell’automobilista, anche gli obblighi assicurativi non sembrano essere stati assolti dal proprietario. Nonostante la modalità chiaramente pericolosa e illegale di viaggiare, pare che nessuna pattuglia della Stradale abbia incrociato quest’auto per fermarla, malgrado i moltissimi chilometri percorsi.