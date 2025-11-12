Un incredibile incidente ha visto protagonista Railson Souza, il conducente di un’auto che è precipitata lungo una scalinata dopo un improvviso malore. L’uomo ha raccontato di essersi sentito male mentre era al volante, dopo aver dimenticato di assumere i farmaci per la pressione sanguigna. In pochi istanti la vettura ha perso il controllo, deviando dalla carreggiata e finendo giù per una lunga rampa di scale.

Nel video diffuso online, si vede l’auto cadere e ribaltarsi più volte prima di arrestarsi ai piedi della scalinata. Nonostante la violenza dell’impatto, Souza è sopravvissuto quasi illeso, riportando soltanto un graffio alla mano.