Durante una festa religiosa presso una moschea nella regione di Kerala, in India, un fedele è stato afferrato dalla proboscide di uno degli elefanti presenti alla cerimonia. L’uomo è stato lanciato violentemente in aria, mentre i presenti, in preda al panico, hanno cercato di mettersi in salvo.

Il video dell’incidente

Thrissur Pooram è una delle feste religiose più importanti della regione indiana di Kerala. Si tratta di una particolare celebrazione, famosa per gli elefanti che marciano a ritmo di tamburo. La loro presenza alle festività, considerata di buon auspicio, costituisce un elemento culturale fondamentale ed è parte integrante delle funzioni religiose del Paese.

Durante la celebrazione, però, qualcosa deve essere andato storto. Come si vede nel filmato, un elefante, con la sua proboscide, ha afferrato per una gamba uno dei fedeli. L’uomo è stato sbalzato in aria e fatto roteare più volte, prima di cadere violentemente a terra. Nel panico generale, le persone presenti hanno cercato di mettersi in salvo, mentre l’uomo sull’elefante ha cercato di calmare l’animale.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’uomo coinvolto nell’incidente avrebbe riportato ferite gravi. Altre 23 persone sono state ferite per la folla incontrollata che si è creata durante l’incidente, scaturita dal panico di chi cercava di fuggire.

La morte di una studentessa

La notizia di questo incidente è stata diffusa subito dopo quella della morte della turista spagnola 22enne Blanca Ojanguren Garcia. Mentre faceva il bagno a un elefante, nel santuario di Koh Yao, in Thailandia, l’animale l’ha colpita violentemente con la proboscide.

La studentessa di Giurisprudenza e Relazioni Internazionali è stata trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino, dove i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Il tragico incidente è stato confermato dalla polizia locale e dai funzionari del santuario, prontamente chiuso al pubblico.