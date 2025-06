Un elicottero con cinque persone a bordo è precipitato in mare domenica mattina, 15 giugno, nel porto turistico di Vouliagmeni, a sud di Atene. A bordo si trovavano quattro cittadini statunitensi e un pilota greco: tutti sono stati tratti in salvo in buone condizioni, secondo quanto riferito dal ministero degli Affari marittimi greco.

L’elicottero era appena decollato dalla vicina zona di Astera quando, pochi istanti dopo, ha perso quota finendo in acqua. Secondo l’emittente pubblica Ert, le prime ipotesi indicano un possibile guasto meccanico come causa dell’incidente.