Il consigliere di Fratelli d’Italia Pietro D’Antini di Acquaviva delle Fonti, piccolo Comune in provincia di Bari, si è collegato ed ha partecipato ad una seduta comunale da Gardaland. D’Antini si trovava in vacanza all’interno del noto parco divertimenti e durante la seduta, ripresa nei filmati di registrazione dell’Aula, ha anche preso la parola.

I fatti sono avvenuti lo scorso 19 giugno. Nel video si sente la voce di uno dei membri dell’Aula che chiama per nome i colleghi consiglieri per il voto. Arriva il turno di D’Antini che in Consiglio siede tra i banchi della maggioranza. In quel momento però è assente. “D’Antini Pietro? D’Antini Pietro? Assente?”, ripete la voce. Dopo qualche istante, l’esponente del partito della premier si collega in videochiamata via Zoom indossando gli occhiali da sole e risponde: “Presente. Presente”. Il consigliere è in una location all’aperto e si sente vociare bambini, musiche e rumori vari: sullo sfondo si legge la scritta “Wolf legend”, una delle attrazioni del parco divertimenti di Gardaland. Per tutta la seduta resta con gli occhiali da sole.

Il collegamento di D’Antini è stato fondamentale: in aula si discuteva infatti di rottamazione delle cartelle esattoriali e di Piano Casa. La sua partecipazione avvenuta probabilmente durante un periodo di vacanza, ha consentito alla maggioranza di raggiungere il numero legale per votare questi importanti provvedimenti che altrimenti non sarebbero passati.