In 4 anni e mezzo di guerra tra Ucraina e Russia, più di 2 milioni di soldati sono rimasti morti o feriti. Il bilancio è stato pubblicato dal Center for Strategic and International Studies, un centro studi americano. Secondo l’analisi, le perdite maggiori sono state accusate dalla Russia che conta 1,4 milioni tra morti e feriti nelle forze armate. I morti tra i soldati di Mosca sono stati 450mila, cifra superiore di 4 volte rispetto ai caduti degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. L’Ucraina ha invece perso tra 525mila e 625mila uomini con un numero di morti che oscilla tra 125mila e 150mila. La Russia, come è noto, in genere ridimensiona le cifre relative alle proprie perdite. L’Ucraina non diffonde invece numeri ufficiali se non raramente. Questi dati sono stati quindi ottenuti anche grazie all’aiuto dei governi di Stati Uniti e Regno Unito.

Kiev sta perdendo in proporzione più soldati

Le forze armate russe sono numericamente superiori rispetto a quelle ucraine con un rapporto che è quasi 3 a 1. Malgrado i soldati ucraini caduti siano di meno, lo studio rileva il fatto che Kiev stia perdendo una quota maggiore di uomini. Malgrado il numero di morti, attualmente ci sono più di 400mila russi al fronte contro circa i 25omila ucraini. Ciò comporta che la Russia stia pagando un prezzo molto alto, compiendo fra l’altro progressi solo marginali o addirittura nulli sul campo di battaglia.

Lo studio evidenzia infatti che “le forze di Mosca hanno perso più territorio di quanto ne abbiano conquistato sia ad aprile che a maggio (2026 ndr), con una perdita netta di circa 400 chilometri quadrati e le prime perdite nette mensili dall’agosto 2024, un ulteriore segno delle difficoltà militari della Russia”. C’è poi da aggiungere che nelle ultime settimane Kiev sta colpendo molto più in profondità la Russia che risponde, come è successo in queste ore, anche sacrificando i civili ucraini.

Come fa la Russia a mantenere un alto numero di soldati al fronte

Per mantenere un alto numero di soldati al fronte, la Russia ricorre alla prima leva obbligatoria dalla Seconda Guerra Mondiale e arruola anche detenuti. Sempre nel 2026, il tasso di perdite mensili della Russia è stato stimato tra le 30.000 e le 34.000 unità, numero che probabilmente ha superato il tasso di reclutamento pari a circa 27.000.

In Russia crolla la fiducia nelle istituzioni

Che la Russia non se la stia passando molto bene in questo momento storico lo rileva anche un sondaggio Gallup che ha registrato il livello più alto di pessimismo economico degli ultimi vent’anni. Colpa dell’inflazione, della carenza di manodopera e della pressione fiscale. I segnali di rallentamento dopo 4 anni di guerra e di una certa resistenza economica mostrata in questi anni al netto delle sanzioni, arrivano quindi soprattutto dai cittadini. Secondo Gallup, il pessimismo economico in Russia ha raggiunto il livello più alto da quando l’istituto ha iniziato a monitorare il Paese oltre vent’anni fa. Il 60% degli intervistati ritiene che le condizioni economiche siano peggiorate rispetto all’anno precedente, mentre oltre la metà afferma di aver visto diminuire il proprio tenore di vita.

Tra le cause c’è l’inflazione che continua a comprimere il potere d’acquisto delle famiglie e l’aumento della pressione fiscale introdotto per sostenere le spese militari. Mancano poi lavoratori qualificati con i giovani costretti alla mobilitazione militare.

A pesare sono anche le finanze pubbliche. Il fondo sovrano liquido della Russia, in questi anni si è progressivamente ridotto rispetto ai livelli precedenti al conflitto. Ad alimentare il fondo erano le tante entrate derivate da gas e petrolio: ora però Mosca vende meno idrocarburi e quindi manca questo pilastro in un contesto in cui lo Stato è costretto a finanziare la sua macchina bellica.