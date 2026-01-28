Un tragico incidente stradale ha causato la morte di sette tifosi del Paok Salonicco mentre viaggiavano verso la Francia per seguire la squadra impegnata in Europa League contro il Lione. Lo schianto è avvenuto vicino a Timișoara, nella Romania occidentale, lungo la strada europea Dn6-E70. Il minivan su cui viaggiavano i sostenitori greci si è scontrato frontalmente con un’autocisterna adibita al trasporto di alcolici.

L’impatto, violentissimo, ha distrutto la parte anteriore del veicolo, provocando il decesso immediato di sette persone. Altri tre passeggeri sono sopravvissuti ma si trovano ricoverati in gravi condizioni, con traumi multipli. Le autorità locali hanno confermato l’accaduto e avviato accertamenti per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. Il Paok ha espresso profondo cordoglio, annunciando supporto alle famiglie e collaborazione con le autorità greche per l’assistenza consolare ai feriti.