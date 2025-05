Martedì 13 maggio 2025, l’influencer messicana Valeria Marquez, 23 anni, è stata uccisa a colpi di pistola mentre era in diretta sul suo canale TikTok. Il tragico episodio è avvenuto a Zapopan, nello Stato di Jalisco, all’interno del salone di bellezza dove lavorava. Con circa 200.000 follower tra TikTok e Instagram, Valeria era una figura di riferimento nel mondo del beauty e della cura personale, apprezzata per i suoi consigli e la sua spontaneità.

Durante la live, che contava migliaia di spettatori, Valeria sembrava tesa. Stringeva un peluche rosa tra le mani e ha sussurrato: «Stanno arrivando», lasciando presagire qualcosa di grave. Pochi secondi dopo, una voce fuori campo ha pronunciato il suo nome: «Ehi Vale?». Lei ha risposto e disattivato l’audio del video. Poi, gli spari: colpita presumibilmente all’addome e alla testa, Valeria si è accasciata su una poltrona. Il telefono è caduto, e la diretta è stata interrotta da un’amica presente nel salone.

Un regalo misterioso e un ex sospetto

Poco prima dell’attacco, Valeria aveva parlato con i suoi follower di un regalo costoso ricevuto in sua assenza. Apparentemente non gradito, il dono aveva suscitato in lei ansia e sospetto, al punto da raccontare di non voler attendere il ritorno di chi lo aveva lasciato.

Secondo alcune indiscrezioni, l’influencer avrebbe avuto un rapporto conflittuale con un ex fidanzato, anche se nessun dettaglio ufficiale è stato ancora diffuso dalla polizia sul movente dell’omicidio.

L’ipotesi è che il gesto possa essere legato a una forma di violenza di genere, tanto che la Procura dello Stato di Jalisco ha aperto un’indagine per femminicidio, una categoria giuridica che in Messico comprende omicidi legati a dinamiche relazionali, controllo o esposizione pubblica delle vittime.

Le immagini e le indagini

Un dettaglio chiave dell’inchiesta riguarda il video della diretta, che potrebbe aver ripreso per qualche istante il volto dell’assassino. La telecamera del telefono, attiva fino al momento degli spari, è ora materiale centrale per l’indagine: la polizia sta analizzando i fotogrammi per risalire al responsabile.

Sebbene TikTok abbia rimosso il video, il filmato continua a circolare online, alimentando il dibattito sul ruolo dei social nella diffusione della violenza.

Il caso ha provocato indignazione in tutto il Messico, Paese dove le violenze contro le donne sono all’ordine del giorno: secondo le statistiche ufficiali, ogni giorno più di 10 donne vengono uccise.

La tragica morte di Valeria Marquez riaccende i riflettori su una piaga sociale drammatica e ancora troppo spesso ignorata.