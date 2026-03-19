Paura durante Liverpool Galatasaray: Noa Lang si ferisce gravemente alla mano dopo uno scontro contro cartelloni pubblicitari. Durante il secondo tempo della sfida tra Liverpool e Galatasaray, si sono vissuti attimi di forte preoccupazione per Noa Lang, ex del Napoli.

Nel corso di un’azione di gioco, l’attaccante è finito violentemente contro i cartelloni pubblicitari posizionati dietro la porta dei Reds, riportando una seria ferita alla mano destra. Il taglio, apparso subito molto profondo, ha destato grande allarme in campo, tanto da far temere conseguenze importanti per la falange coinvolta. Lo staff medico è intervenuto tempestivamente per bloccare l’emorragia e prestare le prime cure.