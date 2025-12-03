Un giovane sciatore di 21 anni ha provocato una valanga mentre scendeva in fuoripista nei pressi di Engelberg, sulle Alpi svizzere. L’intera scena, ripresa dalla telecamera montata sul suo casco e pubblicata su TikTok, mostra il momento esatto in cui la neve fresca inizia a cedere sotto gli sci, trasformandosi rapidamente in una grande massa bianca in corsa verso valle. Nonostante la pericolosità dell’episodio, nessuno è rimasto ferito. Il ragazzo ha ammesso di essere stato molto fortunato e di non avere previsto un simile rischio, spiegando che altri freerider avevano affrontato lo stesso pendio senza problemi.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza del fuoripista: questa pratica richiede tecnica, esperienza e una valutazione accurata delle condizioni della neve e dei terreni. Fondamentale consultare il bollettino valanghe, usare l’attrezzatura adeguata ed evitare di avventurarsi da soli in aree potenzialmente instabili.