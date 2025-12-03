Il video dello sciatore che va fuoripista e provoca una valanga
Un giovane sciatore di 21 anni ha provocato una valanga mentre scendeva in fuoripista nei pressi di Engelberg, sulle Alpi svizzere. L’intera scena, ripresa dalla telecamera montata sul suo casco e pubblicata su TikTok, mostra il momento esatto in cui la neve fresca inizia a cedere sotto gli sci, trasformandosi rapidamente in una grande massa bianca in corsa verso valle. Nonostante la pericolosità dell’episodio, nessuno è rimasto ferito. Il ragazzo ha ammesso di essere stato molto fortunato e di non avere previsto un simile rischio, spiegando che altri freerider avevano affrontato lo stesso pendio senza problemi.
L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza del fuoripista: questa pratica richiede tecnica, esperienza e una valutazione accurata delle condizioni della neve e dei terreni. Fondamentale consultare il bollettino valanghe, usare l’attrezzatura adeguata ed evitare di avventurarsi da soli in aree potenzialmente instabili.