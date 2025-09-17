Durante la puntata del 16 giugno di “È sempre Cartabianca”, il dibattito su Gaza è degenerato in un acceso confronto tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Il confronto si è infiammato mentre veniva commentato un nuovo report dell’Onu che accusa Israele di genocidio: Mizrahi ha messo in dubbio i numeri, mentre Iacchetti ha denunciato con forza il massacro contro i palestinesi. In un momento molto teso il conduttore ha esortato a non lasciare spazio al dubbio sul dramma in corso: “In questa guerra non ci deve essere un contraddittorio perché non è una guerra, c’è solo un esercito, non ci deve essere un contraddittorio, nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi. Nessuno deve contraddire”.

La replica di Mizrahi ha subito alzato il tono: “Enzo, lei è un fascista”. Iacchetti, visibilmente infuriato, ha risposto con parole altrettanto forti: “Cosa hai detto, ston*o? Vengo giù, e ti prendo a pugni, lo so che sei sotto qua eh. Io fascista?”.

Reazioni e tentativo di mediazione

Il conduttore, Giovanni Floris (o il conduttore della serata), e altri presenti hanno cercato di ricondurre la trasmissione su binari più calmi, ma il clima è rimasto acceso per diversi minuti. Berlinguer, che non aveva sentito le parole del presidente della Federazione Amici di Israele, ha provato a calmare gli animi senza ottenere grandi risultati. Il confronto televisivo ha suscitato polemiche sui social e nei commenti politici, riflettendo come il tema di Gaza continui a essere fonte di forti polarizzazioni anche nei talk show, dove il confine tra protesta legittima, incontrollata emozione e insulti diventa spesso labile.