Un’inquietante attività di spaccio è stata smascherata all’interno dell’ospedale Lastaria di Lucera, nel Foggiano. I carabinieri hanno arrestato sei persone e denunciato altre quattro per traffico di droga. Al centro delle indagini c’è un autista soccorritore del 118, 41 anni, che secondo i magistrati avrebbe organizzato un vero e proprio centro di spaccio all’interno del pronto soccorso, coordinando la vendita di sostanze stupefacenti in collaborazione con altri individui esterni.

Cocaina custodita nella sala medici e scambi via WhatsApp

Nel corso delle indagini sono stati documentati oltre ottanta episodi di spaccio, con particolare riferimento alla cessione e detenzione di cocaina. Il 41enne veniva contattato via WhatsApp da clienti abituali, che poi si recavano direttamente in ospedale per ritirare le dosi. La droga veniva nascosta nella sala medici, a cui il soccorritore aveva libero accesso. Due degli arrestati si trovano in carcere, mentre gli altri quattro sono ai domiciliari. Gli inquirenti ritengono che gli indagati gestissero una rete di distribuzione secondaria nella città di Lucera.