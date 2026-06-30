Momenti di grande apprensione a Camporosso, in provincia di Imperia, dove due fratellini di 12 e 3 anni sono rimasti intossicati a causa di una fuga di gas all’interno della loro abitazione. La madre dei bambini era uscita per recarsi al lavoro, lasciandoli temporaneamente in casa, quando si è verificato il problema.

A dare l’allarme è stato un vicino di casa che ha avvertito un forte odore di gas provenire dall’appartamento. La perdita sarebbe stata causata da una bombola collegata a un cucinino, che ha progressivamente saturato gli ambienti dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco di Ventimiglia per mettere in sicurezza l’area e soccorrere i minori.

I soccorsi e le condizioni dei bambini

Una volta entrati nell’appartamento, i pompieri hanno trovato il ragazzo di 12 anni ancora cosciente e in grado di rispondere ai soccorritori. Più preoccupanti, invece, le condizioni della sorellina di 3 anni, che era caduta in un sonno profondo, probabilmente a causa dell’esposizione prolungata al gas presente nell’abitazione.

Entrambi i bambini sono stati affidati alle cure del personale sanitario. Come confermato dal sindaco di Camporosso all’Adnkronos, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione: “Stanno bene, ma la più piccola è stata portata in ospedale per accertamenti”. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri e gli assistenti sociali, che stanno seguendo la vicenda per tutti gli approfondimenti del caso.