Un video mostra l’omicidio di Santo Romano, il 19enne calciatore ucciso per una scarpa sporcata a San Sebastiano al Vesuvio in provincia di Napoli, la notte tra il 1 e il 2 novembre. Nel filmato si vedono gli attimi che precedono gli spari. Poi si vede il 19enne che cade a terra e la folla impaurita che scappa. Su queste immagini sta ora lavorando la Procura.

Come si vede nel video, prima di ricevere il colpo Santo Romano ha fatto qualche passo e si è girato un attimo per guardarsi alle spalle. Poi si è accasciato a terra con un buco al petto. Accanto a lui c’erano gli amici: uno di loro si è inginocchiato e ha capito che il fatto era grave. A quel punto si è messe le mani tra i capelli come gesto di disperazione.

Il chiarimento con il 17enne che gli ha sparato

Romano, poco prima aveva cercato un chiarimento con il 17enne con cui aveva discusso. Per farlo si era avvicinato all’auto in cui era seduto il giovanissimo che poco dopo gli sparerà, poi era tornato indietro. La scelta segna il suo punto di non ritorno: pochi istanti dopo viene colpito dal colpo di pistola.