A Gioia Tauro, lo scorso venerdì, un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha appiccato due incendi dolosi a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro: prima ha dato fuoco a un container adibito a deposito attrezzi che si trovava all’interno di un cantiere, poi ha raggiunto gli uffici tributi del Comune, dove ha cosparso i locali di benzina e poi appiccato l’incendio durante l’orario di apertura al pubblico. L’uomo riteneva di aver subito un torto dal Comune di Gioia Tauro in merito all’attività del cantiere edile che sta realizzando la nuova pista ciclabile della città della Piana. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’intera scena.

Il video dell’incendio in Comune

L’incendio negli uffici del Comune, testimoniato da un filmato ripreso dai sistemi di videosorveglianza, ai quali il responsabile non ha in alcun modo badato, ha provocato danni significativi alla struttura nonché l’immediata evacuazione dei dipendenti. Dopo aver ricevuto la prima chiamata al numero unico di emergenza, gli agenti di polizia hanno subito avviato l’attività di ricerca del responsabile sul territorio, riuscendo a individuare e bloccare l’autore dei due incendi dolosi. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto per il soggetto la misura della custodia cautelare in carcere.