A Bergamo, un uomo straniero si è svestito e si è messo a camminare completamente nudo su via XX Settembre. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 29 agosto in pieno centro città, nel bel mezzo del temporale, e la scena è stata subito immortalata dai passanti. L’uomo ha camminato senza vestiti fino a quando sono intervenuti i Carabinieri.

Sarcastico il commento del consigliere della Lega Alessandro Carrara: “Nella multietnica e accogliente Bergamo c’è spazio anche per passeggiate particolari”.