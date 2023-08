In video mostra le immagini riprese da una telecamera pubblica in strada mostrano quando la sera del 28 maggio un ecuadoregno precipitò dall’ex hotel Astor di Firenze, quello da dove è sparita lo scorso 9 giugno la piccola Kata, cercando di sfuggire a un gruppo di peruviani che lo voleva aggredire per obbligarlo a lasciare la stanza che occupava. L’uomo è aggrappato alcuni istanti al cornicione di una finestra al secondo piano, poi cede la presa e precipita sul marciapiede di via Maragliano. Il video fa parte delle indagini sul racket degli affitti delle camere nell’hotel occupato abusivamente che hanno portato ieri all’arresto di 4 persone, tra cui lo zio della piccola.

Kata, arrestato lo zio per il racket degli affitti

Quattro arresti in carcere per il racket degli affitti nell’ex hotel Astor Firenze, fra cui lo zio materno della piccola Kataleya Alvarez scomparsa dal 10 giugno, sono stati eseguiti dalla polizia di Stato in base a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda. Gli arresti riguardano accuse di estorsione, tentativi di estorsione e rapina, minacce, ma anche tentato omicidio e lesioni gravi, tra il novembre 2022 e il maggio 2023, ai danni di altri occupanti lo stabile. Le iniziative rientrano nel percorso di indagine per ritrovare la bimba sequestrata il 10 giugno.

I quattro arrestati sono tutti peruviani e c’è anche lo zio materno di Kata, l’ultimo ad avere visto la bambina prima della scomparsa secondo le ricostruzioni disponibili finora sulla vicenda del rapimento. Gli arresti riguardano il cosiddetto ‘racket degli affitti’ in cui si svolgeva l’occupazione nell’ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze dove vivevano abusivamente sudamericani e romeni.

Di seguito il video riportato dal canale YouTube del Quotidiano Nazionale: