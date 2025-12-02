Un uomo, in evidente stato di ebrezza, si è piazzato nel bel mezzo della SS 47 della Valsugana, in località San Cristoforo, fermando le auto e chiedendo “un passaggio”. Il tutto di notte, con visibilità ridotta e tenendo anche in mano una bottiglia di vetro. Come si legge su Il Dolomiti, fortunatamente l’uomo non è stato investito, ma il filmato è comunque finito sulla pagina Welcome to Trento. Un conducente ha allertato le forze dell’ordine, che lo hanno multato per ubriachezza.