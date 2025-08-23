Il video diffuso ieri che mostra Osama Njeem Almasri aggredire un uomo a Tripoli è autentico e risalirebbe al 2021 o 2022. La vittima non avrebbe riportato gravi lesioni. Almeno questo è quello che avrebbero riferito alla sicurezza italiana alcune fonti della milizia Rada. La ricostruzione indica che l’episodio avvenne vicino casa di Almasri, dopo una lite per un’auto mal parcheggiata, durante la quale l’altro uomo estrasse una pistola e fu disarmato. Successivamente, l’aggressore fu denunciato alla Procura.