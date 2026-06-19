Hai reso la nostra famiglia e questo Paese fieri”. A dirlo è l’ex first lady Michelle Obama all’inagurazione del centro dedicato al marito Barack Obama a Chicago. L’ex first lady ha ricordato tutte le riforme del marito che si è commosso durante l’intervento.

Dopo le parole di Michelle che hanno in un certo senso all0ntanato le voci di una crisi di coppia, si sono fatti ritrarre insieme Michelle, Barack, Joe Biden con la moglie Jill e le figlie di Obama Malia Ann e Natascha. La lista degli invitati era però più lunga, con molte star e quattro ex presidenti invitati tra cui George W. Bush e Bill Clinton. L’invito, ha scritto il New York Times, non è stato esteso a Donald Trump che di recente ha paragonato il centro a una discarica. Ci sono voluti dieci anni, ma il centro presidenziale di Barack Obama a Chicago è finalmente pronto ora ad aprire i battenti.

Barack Obama il presidente vivente più amato

E nel giorno dell’inaugurazione della sua biblioteca presidenziale Obama si conferma di gran lunga il presidente vivente più popolare d’America. Secondo un nuovo sondaggio della Cnn, infatti, l’ex inquilino della Casa Bianca gode di un giudizio positivo da parte del 57% degli americani, contro il 34% di Donald Trump e il 30% di Joe Biden.

Il consenso di cui Obama gode tra gli elettori indipendenti è più che doppio rispetto a quello dei suoi successori. A differenza di questi ultimi, inoltre, egli può contare sul sostegno quasi unanime del proprio partito. E sebbene solo circa un quinto dei repubblicani abbia un’opinione positiva di Obama, tale percentuale rimane comunque ben superiore alla quota di americani disposti a sostenere, andando oltre gli schieramenti di partito, i suoi successori.