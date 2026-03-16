Nelle ultime settimane, Canya, la mascotte del FC Girona, è diventata virale sui social. La labrador retriever di quattro anni è addestrata a stare con bambini, anziani e grandi folle, ed è famosa per la sua calma e socievolezza.

Canya accompagna i calciatori durante le partite, offrendo supporto emotivo, e viene coccolata non solo dai giocatori del Girona, ma anche dagli avversari. Il club è il primo al mondo ad adottare un’iniziativa pet-friendly.