La lunga giornata dell’insediamento di Donald Trump si è chiuso con il ballo che il neopresidente degli Stati Uniti si è concesso con sua moglie Melania.

I balli che Trump e la coppia si sono concessi sono stati tre. Nel primo, il Commander in Chief Ball, la First Lady si è presentata con un abito lungo bianco avvolto da del nastro nero. L’abito non ha le spalle, nonostante le temperature polari di Washington. Ad un certo punto, sul palco viene annunciato anche il vicepresidente JD Vance che si presenta con la moglie Usha.

Donald Trump e Melania si sono spostati al Liberty Ball per finire poi la lunga giornata allo Starlight Ball.