Un uomo di Walpole, Michael Bianculli, mentre passeggiava vicino a Castle Island a Boston, ha filmato due insoliti vortici sull’acqua che potrebbero essere trombe marine. Nel video, i due vortici gemelli si muovono verso di lui, suscitando stupore: “È una cosa pazzesca. È una tromba marina?” chiede. I meteorologi spiegano che per essere trombe marine vere i vortici dovrebbero raggiungere le nuvole, cosa non chiara nel filmato. AJ Burnett, meteorologo di WCVB, sottolinea l’insolita rotazione: una delle trombe ruotava in senso orario, contrario alla norma. L’evento è considerato raro e affascinante dagli esperti.