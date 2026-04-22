Laura Pausini interrompe il concerto per rivolgersi al pubblico delle prime file che ha pagato i biglietti più alti ma che appare meno coinvolto: “Pagate molto ma non conoscete le canzoni”. L’episodio è accaduto sabato scorso a Lima in Perù all’Arena 1 durante una tappa del concerto Yo canto 2 sold out in America Latina, Canada e Stati Uniti.

Durante l’esecuzione di uno dei suoi brani più noti, la cantante si accorge che gli spettatori delle prime file restano fermi non cantando e non partecipando allo show. Un contrasto netto rispetto al resto dell’arena che appare più coinvolta e presente. “Fermiamoci un attimo” dice alla band che l’accompagna. E rivolgendosi in spagnolo alle prime file dice: “Pagate molto ma non conoscete le canzoni”, beccandosi un applauso da parte di tutti gli altri spettatori.

A distanza di poche ore dall’episodio, la Pausini ha voluto ringraziare il Perù per l’accoglienza con un post sui social. Un fan, nei commenti ha voluto puntualizzare di essere stato presente tra le prime file al concerto di Lima: “Ho cantato, non come le persone in prima fila. Ero anche nella sezione Platinum”. La Pausini ha deciso a questo punto di tornare sull’episodio per chiarire il senso delle sue parole: “Forse mi sono spiegata male. In prima fila c’erano così tante persone che non hanno aperto bocca dall’inizio del concerto. È un loro diritto, certo, ma per un cantante vedere che chi sta lì davanti resta in silenzio ti fa sentire un po’ triste, specialmente perché dietro cantavano tutti”. Pausini ha poi aggiunto che spesso “in prima fila siedono gli invitati dell’organizzatore, quindi quei biglietti non vengono nemmeno messi in vendita per i fan, quelli veri, che cantano tutto”.