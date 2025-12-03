“Ci sono luoghi, come alcune piazze o scuole, dove il presepe viene tolto o nascosto”, sostiene Roberto Vannacci, rilanciando sui social la polemica natalizia che puntualmente si riaccende a dicembre. L’europarlamentare della Lega aggiunge: “Noi invece lo portiamo sempre con noi”, alludendo al caso genovese dove la sindaca Silvia Salis ha sostituito il presepe comunale con un “villaggio di Babbo Natale”. Una decisione pensata per includere tutti i bambini, ma che ha scatenato le critiche della destra, parlando di volontà di “cancellare il Natale”.