Il video di Tom Cruise e la sua acrobazia ad alto rischio alle Olimpiadi

Tom Cruise ha passato la bandiera delle Olimpiadi da Parigi a Los Angeles con uno stunt di cross-country e di paracadutismo alla cerimonia di chiusura. Cruise si è lanciato dalla cima dello Stade de France prima di atterrare sul campo dello stadio con la bandiera olimpica al seguito. Tom Cruise, insomma, si è impegnato in un’impresa un po’ rischiosa per chiudere le Olimpiadi di Parigi del 2024.

Tom Cruise e le sue acrobazie

L’attore, da tempo noto per aver eseguito le sue acrobazie, ha contribuito a concludere le Olimpiadi di Parigi e a passare il testimone a Los Angeles per i Giochi del 2028 con uno stunt di paracadutismo che lo ha visto lanciarsi dalla cima dello Stade de France prima di atterrare sul campo dello stadio. La star di Mission Impossible, 62 anni, ha salutato gli atleti mentre camminava verso il palco, accompagnato da una chitarra che aveva appena cantato l’inno nazionale americano, riporta Rachel DeSantis per People.

Ha ricevuto la bandiera olimpica dal sindaco di Los Angeles Karen Bass e dalla ginnasta Simone Biles, poi l’ha legata saldamente sul retro di una motocicletta ed è partito verso il tramonto, o almeno, in un video preregistrato che ha seguito il suo viaggio verso Hollywood.

Nel video, Cruise, in pesante giaccone di pelle marrone nonostante il gran caldo, sfrecciava per le strade di Parigi in motocicletta, superando monumenti come la Torre Eiffel, e si è imbarcato su un aereo in attesa. “Sto arrivando”, ha detto, mentre indossava l’attrezzatura da paracadutismo sulle note di “By the Way” dei Red Hot Chili Peppers.

Cruise è poi saltato fuori dall’aereo e si è diretto verso l’iconica scritta di Hollywood, dove ha trasformato le “O” in anelli olimpici prima di passare la bandiera alla ciclista olimpica Kate Courtney. Courtney ha poi attraversato Los Angeles e con l’aiuto degli olimpionici Michael Johnson e Jagger Eaton, si è fermata a un concerto dei Red Hot Chili Peppers a Venice Beach, che ha incluso anche le esibizioni di Billie Eilish e Snoop Dogg.

L’amore per le Olimpiadi

Cruise è da tempo un fan e un sostenitore dei Giochi olimpici e nel 2004 ha portato la torcia olimpica al Dodger Stadium come parte della parte di Los Angeles della staffetta della torcia olimpica. Era presente a Parigi per vari eventi, tra cui alcune gare di nuoto il 27 luglio, il turno di qualificazione di ginnastica femminile il 28 luglio e la partita per la medaglia d’oro di calcio femminile il 10 agosto, dove gli Stati Uniti hanno portato a casa la vittoria contro il Brasile.

I portabandiera del Team USA per la cerimonia di chiusura sono la nuotatrice Katie Ledecky e il canottiere Nick Mead, che torneranno entrambi a casa con medaglie d’oro. “Sono così orgoglioso dei risultati di questa squadra a Parigi”, ha detto Ledecky. “E [sono] emozionato di festeggiare con i miei compagni di squadra domenica”.