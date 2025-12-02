Dopo la reporter “cicciona”, quella “brutta dentro e fuori” e quella “stupida” Donald Trump prende di mira altri due giornalisti sostenendo che non sarebbero in grado di superare il suo test cognitivo.

Parlando con i media a bordo dell’Air Force One il presidente ha risposto ad una domanda sostenendo di non sapere in quale parte del corpo gli abbiano fatto una risonanza qualche settimana fa, durante il suo check-up. “Non era il cervello perché ho fatto un test cognitivo e l’ho superato, ho preso un voto perfetto, cosa che tu non saresti in grado di fare”, ha aggiunto il presidente, rivolgendosi ad un giornalista a bordo. “E neanche tu”, ha poi detto ad un altro. “Se vogliono renderla pubblica, per me va bene”, ha poi aggiunto il presidente.