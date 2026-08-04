Un grosso incendio di sterpaglie e materiale vario è divampato a ridosso del vecchio ippodromo di via dell’Ippica, in zona Tor di Valle a Roma Sud. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque squadre. La polizia locale, impegnate nella gestione della viabilità e nei servizi di delimitazione della zona per agevolare le operazioni di spegnimento, ha chiuso un tratto della via del Mare.

Fumo acre su tutta Roma sud, cenere arriva in centro

Il fumo denso e grigio (hanno preso fuoco delle sterpaglie, ma nella zona sono presenti discariche abusive ndr) ha invaso tutta il quadrante sud di Roma con la cenere che è arrivata anche in centro, a diversi chilometri di distanza, e viene segnalata da piazza della Repubblica a Fontana di Trevi.