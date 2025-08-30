Un jet F-16 dell’Aeronautica polacca si è schiantato ieri sera durante le prove per l’esibizione aerea di Sadkow, nella Polonia sudoccidentale, provocando la morte del pilota. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 locali davanti a migliaia di spettatori presenti per le prove del Radom Air Show, evento biennale che attira appassionati da tutto il mondo. Nei video diffusi online si vede il caccia perdere il controllo durante una manovra ad alta velocità, schiantandosi sulla pista ed esplodendo in una palla di fuoco.

Il governo polacco ha confermato la tragedia. Adam Szlapka, ministro per gli Affari europei, ha annunciato la morte del pilota, mentre il Radom Air Show è stato annullato per il fine settimana. Il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz ha reso omaggio al pilota, definendolo un ufficiale coraggioso e dedito al servizio del Paese: “Questa è una grande perdita per l’Aeronautica Militare e per l’intero esercito polacco”. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente, cercando di capire cosa abbia provocato la perdita di controllo del velivolo durante quella che doveva essere una manovra di routine per un pilota esperto.