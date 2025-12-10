Di recente è stato diffuso il video inedito dell’arresto di Luigi Mangione, accusato dell’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare ucciso a colpi d’arma da fuoco nel dicembre 2024. Le immagini, riprese dalla bodycam della polizia, mostrano le prime fasi dell’interazione tra due agenti di polizia della Pennsylvania e Mangione, all’interno del McDonald’s dove poi è stato fermato e arrestato.

L’arresto di Luigi Mangione: il video

Gli agenti si sono avvicinati al sospettato pochi istanti dopo che il personale aveva allertato la polizia perché alcuni clienti lo avevano riconosciuto dal telegiornale. Mangione si è poi rivolto agli agenti di polizia con un nome falso: “Mi chiamo Mark Rosario”, ha dichiarato agli agenti. Mangione ha poi consegnato loro anche un documento contraffatto. I procuratori ritengono che il filmato, le parole di Mangione agli agenti e il contenuto dello zaino trovato al momento dell’arresto possano essere valutate come prove determinanti nel corso dell’inchiesta, mentre la difesa sostiene il contrario, ritenendo che gli elementi siano stati ottenuti tramite una perquisizione illegale e senza che a Mangione fossero notificati i suoi diritti.