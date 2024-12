Il video inquietante di Britney Spears: “Ho 5 anni e domani andrò all’asilo”

Britney Spears, regina del pop a neanche vent’anni, da tempo fa parlare di sé più per i suoi problemi che per le sue canzoni. Spesso in contrasto col padre, i fan nel tempo si sono più volte preoccupati per le condizioni, anche psicologiche, della cantante. E di certo l’ultimo video, in cui Britney sostiene di avere 5 anni, non farà che alimentare le ansie. Soprattutto perché il video è stato pubblicato nel giorno in cui è diventato pubblico il divorzio dall’ormai ex marito Sam Ashgari e a poche ore dal suo 43esimo compleanno.

“Non capisco – le parole della cantante – come mai i paparazzi mi abbiano fatto salire su un aereo mentre indossavo una mascherina sul viso. Non sembravo nemmeno io. Non so perché avevo in mano una torcia, credo la mia amica me l’abbia data per sbaglio. Ma comunque, è il mio compleanno. Non sto compiendo 42 anni (in realtà, Spears ne ha 43, ndr), ne sto compiendo 5. Sto compiendo 5 anni e domani devo andare all’asilo”. E ancora: “Mi ferisce nei sentimenti il fatto che i paparazzi mi abbiano fatto indossare una mascherina con la quale non sembro nemmeno io. Sono sempre terribilmente crudeli con me. I paparazzi, le foto e il modo in cui mi hanno dipinto. So di non essere perfetta ma c’è sempre qualcosa di così cattivo e crudele. Questo è il motivo per il quale mi sono trasferita in Messico”. Resta il dubbio: parole sconclusionate o soltanto uno scherzo?