Sono almeno 300 le persone evacuate sul litorale di Peschici, nel Gargano, a causa di un enorme incendio che si è sviluppato nella giornata di domenica 26 luglio. A Peschici l’inferno di fuoco è divampato distruggendo intere porzioni di territorio. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate prima in una località rurale, Pile Fraballe, dove sono andati in fumo ettari di macchia mediterranea, per poi scendere a valle verso la costa e seminare il panico tra i turisti dei tantissimi camping dislocati lungo la fascia costiera tra Peschici e Vieste. Nella zona si trovano una decina di abitazioni rurali che, secondo quanto riferito dal sindaco Luigi D’Arenzo, non sono state raggiunte dalle fiamme.