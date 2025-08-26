Nei giorni scorsi, dallo Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington ospiterà il sorteggio dei Mondiali di Calcio 2026 il prossimo 5 dicembre. Per l’occasione, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha portato alla Casa Bianca l’iconica Coppa del Mondo.

Donald Trump e la Coppa del Mondo

Infantino ha spiegato: “Solo i presidenti della FIFA, i Capi di Stato e i vincitori possono toccarlo, perché è riservato esclusivamente ai vincitori. E siccome lei è un vincente, naturalmente può tenerla”. “È un immenso onore portare questo evento globale, questo incredibile gruppo di persone e questi atleti straordinari, i migliori del mondo, nel centro culturale della capitale”, ha dichiarato Trump nello Studio Ovale, affiancato dal vicepresidente Vance, dal presidente della FIFA Infantino e dal segretario per la Sicurezza Interna Kristy Noem.

Poco dopo, Trump ha preso in mano l’ambito trofeo, lo ha esibito di fronte alle telecamere e infine ha commentato: “È piuttosto pesante. Posso tenerla? Starebbe bene lì, su quella parete”. La Coppa del Mondo del 2026, co-ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico, sarà la prima con 48 squadre e comprenderà 104 partite.